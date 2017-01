kabel1 classics 20:15 bis 21:40 Thriller Die Vergessenen USA 2004 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Julianne Moore zweifelt an ihrem Verstand: Vor vierzehn Monaten starb Telly Parettas achtjähriger Sohn - jedenfalls glaubt sie das, als sie wegen ihrer anhaltenden Depressionen Rat bei Psychiater Dr. Munce sucht. Der jedoch versucht ihr zu erklären, ihr Sohn habe nie existiert und sie leide an Wahnvorstellungen. Als Telly aber weder Fotos noch andere Beweise für die Existenz ihres Sohnes findet, gerät ihr gesamtes Leben ins Wanken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianne Moore (Telly Paretta) Dominic West (Ash Correll) Gary Sinise (Dr. Jack Munce) Alfre Woodard (Det. Anne Pope) Linus Roache (Ein freundlicher Mann) Anthony Edwards (Jim Paretta) Jessica Hecht (Eliot) Originaltitel: The Forgotten Regie: Joseph Ruben Drehbuch: Gerald Di Pego Kamera: Anastas N. Michos Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16