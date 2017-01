Servus TV 22:30 bis 00:15 Thriller Requiem for a Killer F 2011 2017-01-21 01:35 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Auftragskillerin genießt Lucrèce einen geradezu legendären Ruf: Absolut zuverlässig erledigt sie ihre Missionen, mögen sie noch so exzentrisch sein. Aber Lucrèce ist des Mordens überdrüssig - ein letzter Auftrag noch, dann soll Schluss sein. Ihr Ziel ist der Sänger Alexander Child, weil er sich weigert, ein Stück Land in Schottland zu verkaufen, ohne das ein großer Ölkonzern auf eine lang geplante Pipeline verzichten muss. So wird Lucrèce als Sängerin in das kleine Ensemble eingeschleust, das mit Child und anderen Musikern in einem kleinen Schweizer Schlösschen Händels "Messias" aufführen soll. Ebendort aber lässt sich auch Geheimagent Rico in das Ensemble einschleusen. Er fahndet nach einem geheimnisvollen Killer, den die Polizei seit Jahren jagt... Auf diese Starbesetzung ist Verlass: "Inglourious Basterds"-Entdeckung Mélanie Laurent und Action-Ass Clovis Cornillac laufen zu großer Form auf in diesem ebenso raffinierten wie unkonventionellen Thriller in der Tradition von "Nikita" und "Leon - Der Profi", in dem absolut nichts so ist, wie man es zunächst erwarten würde. Ein echtes Juwel für Fans origineller Spannungsware. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mélanie Laurent (Lucrèce) Clovis Cornillac (Rico) Tchéky Karyo (Der Armenier) Xavier Gallais (Xavier de Ferrières) Christopher Stills (Alexander Child) Corrado Invernizzi (Vittorio Biamonte) Michel Fau (Dirigent) Originaltitel: Requiem pour une tueuse Regie: Jérôme Le Gris Drehbuch: Jérôme Le Gris Kamera: Antoine Monod Musik: Jiri Heger, Anne-Sophie Versnaeyen, Régis Vogëlène Altersempfehlung: ab 16