Servus TV 20:15 bis 22:30 Thriller Sein Gegner ist die Zeit USA 2003 Stereo 16:9 HDTV

Thriller mit Denzel Washington - Polizeichef Matt (Washington) steht kurz vor der Scheidung. Seine Geliebte Ann ist an Krebs erkrankt. Um die teure Therapie bezahlen zu können, entnimmt Matt das Geld aus dem von der Polizei sichergestellten Drogengeld. Doch dann läuft alles schief. Ann und ihr Ehemann werden verbrannt in den Trümmern ihres Hauses aufgefunden. Weil Matt als Begünstigter in Anns Lebensversicherung auftaucht, gilt er als Hauptverdächtiger. Und zu allem Überfluss ermittelt Matts Frau - ebenfalls Polizistin - in der Sache. - Abwechslungsreicher Thriller

Schauspieler: Denzel Washington (Matt Lee Whitlock) Eva Mendes (Alex Diaz Whitlock) Sanaa Lathan (Ann Merai Harrison) Dean Cain (Chris Harrison) John Billingsley (Chae) Robert Baker (Tony Dalton) Alex Carter (Cabot) Originaltitel: Out of Time Regie: Carl Franklin Drehbuch: David Collard Kamera: Theo van de Sande Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12