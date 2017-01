Tele 5 23:57 bis 01:37 Fantasyfilm Sindbads Abenteuer USA 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Just als Spezialagent Adrian Sindbad und eine von der Ölfirma gecharterte Söldnercrew auf hoher See einen von Piraten gekaperten Öltanker zurück erobern, reißt ein gewaltiger Oktopus alles in die Tiefe und verwandelt ein bunt gemischtes Fähnlein Überlebender in Schiffbrüchige. Auf einer Insel, die, wie sich später heraus stellt, auf dem Rücken eines gigantischen Wales liegt, macht Sindbad die Bekanntschaft einer schönen Fremden und muss erleben, wie riesenwüchsige Monster seine Gruppe dezimieren. Derweil erschüttern seltsame Naturkatastrophen Nordamerika. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Patrick Muldoon (Adrian Sinbad) Sarah Desage (Loa) Bo Svenson (Simon Magnusson) Kelly O'Leary (Gemma Hargrove) Dylan Jones (Joseph Atash) Berne Velasquez (Mehrak) Peter Greathouse (Whittaker) Originaltitel: The 7 Adventures of Sinbad Regie: Adam Silver, Ben Hayflick Drehbuch: Adam Silver, Ben Hayflick Kamera: Mikey Jechort Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 12