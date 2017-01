Tele 5 22:00 bis 23:55 SciFi-Film Hydra - The Lost Island USA 2009 2017-01-21 02:50 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf einer einsamen Insel draußen im Ozean sollen vier junge Leute büßen für angebliche Vergehen, mit denen sie vor Gericht davon kamen. Verurteilt zum Tode hat sie ein skrupelloser Unternehmer, und das Urteil im Rahmen einer Menschenjagd vollstrecken will eine Gruppe feiner Gäste, die sich die Teilnahme an der Jagdpartie einiges kosten ließen. Was weder Jäger noch vermeintliche Opfer ahnen: Auf der Insel wohnt eine vielköpfige dritte Partei, die mit ungebetenen Gästen grundsätzlich kurzen Prozess macht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: George Stults (Tim Nolan) Dawn Olivieri (Gwen Russell) Michael Shamus Wiles (Captain Sweet) Alex McArthur (Vincent Camden) Texas Battle (Ronnie Kaplan) Polly Shannon (Dr. Valerie Cammon) James Wlcek (Bob Crick) Originaltitel: Hydra Regie: Andrew Prendergast Drehbuch: Peter Sullivan Kamera: Howard Wexler Musik: Gregory Tripi Altersempfehlung: ab 16