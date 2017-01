Tele 5 20:15 bis 22:00 Abenteuerfilm King of the Lost World USA 2005 Nach dem Roman von Arthur Conan Doyle 2017-01-21 01:35 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Auf eine tropische Insel, die noch nie der Fuß eines Forschers oder Kartographen trat, kracht ein Passagierflugzeug voller amerikanischer Pauschaltouristen. Ein buntes Häuflein Überlebender schart sich um den charismatischen Führertyp und geht auf die Suche nach dem Bordradio, mit dem man Hilfe herbei funken will. Allerhand Aufregung bereiten ihnen dabei feindselige Insekten, die komplett zu Wilden mutierten Überlebenden eines früheren Absturzes und, last but not least, ein wütender, haushoher Riesenaffe. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bruce Boxleitner (Lt. Challenger) Jeff Denton (Ed Malone) Rhett Giles (John Roxton) Sarah Lieving (Rita Summerlee) Christina Rosenberg (Dana) Steve Railsback (Larry) Chriss Anglin (Olo) Originaltitel: King of the Lost World Regie: Leigh Scott Drehbuch: Carlos De Los Rios, Arthur Conan Doyle, David Michael Latt, Leigh Scott Musik: Ralph Rieckermann Altersempfehlung: ab 16