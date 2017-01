SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Jeannie im Nachtclub USA 1969 2017-01-23 12:35 Merken Als Tony und Jeannie mit Roger und dessen neuer Freundin Betty ausgehen wollen, sieht Jeannies böse Schwester wieder mal eine Chance gekommen, für Chaos und Unfrieden zu sorgen. Sie verkleidet sich als Pressesprecherin und lockt Dr. Bellows in einen Nachtclub, wo sie für Missverständnisse und Verwicklungen sorgt. Als anschließend alle zu Tony nach Hause gehen, muss das Ehepaar Bellows miterleben, wie sich Jeannie und ihre intrigante Schwester streiten, dass die Fetzen fliegen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Emmaline Henry (Amanda Bellows) Lainie Nelson (Bonnie Greer) Karen Carlson (Betty) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: James S. Henerson Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison