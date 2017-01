SAT.1 Gold 22:15 bis 00:20 Tragikomödie Kaffee, Milch & Zucker USA, F 1995 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Jane sowohl Job als auch Lebensgefährtin verliert, hat sie die Nase voll von New York - genau wie die Immobilien-Maklerin Robin. Die beiden machen sich auf zur Westküste. Unterwegs stößt Janes Freundin Holly zu ihnen, die von ihrem gewalttätigen Freund Nick weg will. Wenig später erfahren sie, dass Nick ermordet wurde - und Holly gesucht wird. Als Robins HIV-Infektion ausbricht, mieten sich die drei ein Häuschen und wachsen zu einer eingeschworenen Wohngemeinschaft zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Whoopi Goldberg (Jane) Mary-Louise Parker (Robin) Drew Barrymore (Holly) Matthew McConaughey (Abe) James Remar (Alex) Billy Wirth (Nick) Anita Gillette (Elaine) Originaltitel: Boys on the Side Regie: Herbert Ross Drehbuch: Don Roos Kamera: Donald E. Thorin Musik: David Newman