Phoenix 22:30 bis 00:00 Dokumentation +/- 5 Meter F 2015 2017-01-26 Die Spurensuche des passionierten Fotografen Joe Bunni und seine Aufnahmen des Lebensraums plus und minus 5 Meter unter und über der Meeresoberfläche stehen im Mittelpunkt dieser atemberaubenden Dokumentation. Der Fotograf ist aus Leidenschaft auf allen Meeren rund um den Globus unterwegs. Er schwimmt und taucht leise ohne großes Equipment. In diesem Raum zwischen Luft und Meer konzentriert sich ein außergewöhnliches Leben. Mittels geografischer Sequenzen über weite Meeresgebiete bis hinauf zum Polarkreis zeigt der Film hautnah die Schönheit und die Gefährdung des Blauen Planeten. Durch die Begegnung mit Einheimischen, Rangern, Naturführern und Wissenschaftlern entdeckt Joe Bunni Landschaften, Tier- und Pflanzenarten, die von der wunderbaren Schönheit der Natur und ihrer großen Bedrohung zeugen. Originaltitel: +/- 5 Meter Regie: Dominique Hennequin