Ein Haufen Verlierertypen tut sich zum komischsten Superhelden-Team zusammen, das die Welt je gesehen hat. Unter ihnen Mr. Furious (Ben Stiller) und The Shoveler (William H. Macy). Als Captain Amazing (Greg Kinnear) dem üblen Schurken Casanova Frankenstein (Geoffrey Rush) in die Hände fällt, bietet sich für die Superhelden endlich die Chance, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Superheldenkomödie, die tief in die Klamottenkiste greift und mit Darstellern wie Ben Stiller, Greg Kinnear, Geoffrey Rush und William H. Macy einen beeindruckenden Cast vorzuweisen hat. In Google-Kalender eintragen