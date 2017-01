ZDF 02:15 bis 03:40 Krimi Jesse Stone - Alte Wunden USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Stone versucht, Licht in einen 15 Jahre zurückliegenden, ungeklärten Mordfall zu bringen. Damals wurde ein kleines Mädchen getötet. Die Ermittlungen verliefen dilettantisch. Um Liebeskummer und Langeweile nicht im Alkohol zu ertränken, öffnet der melancholische Polizeichef eine alte Akte. Als dann eine junge Frau auch noch behauptet, von einem Touristen vergewaltigt worden zu sein, ist es mit der Idylle vorbei. "Ich bin Police Chief, ich weiß alles." Doch dass alles Wissen gegen den eigenen inneren Schweinehund nur wenig ausrichten kann, merkt Jesse Stone immer dann, wenn er sich von einem weiteren Anruf seiner Ex erholen muss. Denn immer noch macht Chief Stone (Tom Selleck) die Trennung von seiner Frau zu schaffen, immer noch ersäuft er seinen Kummer regelmäßig in einer Menge Whiskey, und immer noch verdirbt ihm dabei der missbilligende Blick seines Hundes Reggie regelmäßig das Vergnügen. Auf den Rat des Polizeipsychologen Dr. Dix (William Devane) sucht sich Stone deshalb eine Beschäftigung, die den monotonen Kleinstadt-Rhythmus von Paradise aus dem Tritt bringt: Gemeinsam mit seiner neuen Assistentin Rose (Kathy Baker) öffnet er die Akte eines 15 Jahre zurückliegenden Mordfalls, der nach ein paar halbherzigen Ermittlungen ungelöst ins Archiv gewandert war. Dann behauptet eine junge Frau, sie sei auf einer Luxus-Yacht im Hafen von Paradise von einem reichen Touristen vergewaltigt worden, was kein gutes Licht auf das Ostküstenstädtchen wirft. Sehr zum Entsetzen des Stadtrats, der es nicht einfach hinnehmen will, dass der Polizeichef den Ruf des Ferienortes durch überflüssige Ermittlungen demontiert. Tom Selleck in der Rolle des melancholischen Polizeichefs Jesse Stone ist die ideale Verkörperung der Romanfigur von Robert B. Parker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Jesse Stone) Kathy Baker (Rose Gammon) Kohl Sudduth (Luther 'Suitcase' Simpson) Rebecca Pidgeon (Leeann Lewis) Sean Young (Sybil Martin) Mika Boorem (Cathleen Holton) Stephen McHattie (Captain Healy) Originaltitel: Jesse Stone: Sea Change Regie: Robert Harmon Drehbuch: Ronni Kern Kamera: Rene Ohashi