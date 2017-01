TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Paranormal Investigation - Geistern auf der Spur Der Dämon in dir CDN 2016 Merken George Acosta wird von seiner verzweifelten Schwester zur Hilfe gerufen. Der Ermittler für paranormale Aktivitäten soll ihr Haus in Texas von einem bösartigen, übernatürlichen Wesen befreien, das sämtliche Besucher heimtückisch attackiert. Als Teenager mit einem Hexenbrett herumspielen, entfesseln sie ausversehen einen Dämon, der drauf und dran ist, von Geisterjägerin Marie Yates für immer Besitz zu ergreifen. Ein anderer paranormaler Ermittler verbringt die Nacht in einem Pfarramt, das eine düstere Vergangenheit hat, und muss mit ansehen, wie eine teuflische Macht einen seiner Kollegen angreift. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Haunted Case Files