Dokusoap Evil - Gesichter des Bösen Das Geheimnis meines Bruders USA 2015 Danyall White und ihr Bruder Richard hatten eine schwere Kindheit und standen sich sehr nah. Sie unterstützten sich gegenseitig und teilten ihre Geheimnisse. Danyall hatte es lange nicht für möglich gehalten, dass ihr Bruder jemandem weh tun könnte, doch dann gab es Warnzeichen: Richard war auf verdrehte Weise religiös und fasziniert von grausamen Bibelstellen. Er war auch gewalttätig und brach Danyalls Wellensittich das Genick, um ihn der Katze vorzuwerfen. Als er seiner Schwester aber erzählt, dass er eine Frau ermordet hat, glaubt sie ihm kein Wort. Doch bald überrollen sie Ereignisse, die das Grauen jedes Alptraums in den Schatten stellen. Originaltitel: Evil Lives Here