Disney Channel 22:00 bis 22:30 Trickserie Familie Feuerstein Freds Schluckaufkur USA 1962 HDTV Barney leidet an Dauerschluckauf. Sein Freund Fred braut ihm eine eigenartige Mixtur. Plötzlich ist Barney unsichtbar. Originaltitel: The Flintstones Regie: Joseph Barbera, William Hanna Drehbuch: Warren Foster