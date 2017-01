Disney Channel 20:15 bis 22:00 Trickfilm Happy Feet 2 AUS 2011 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Sequel zum preisgekrönten Animations-Superhit "Happy Feet" bringt das Publikum zurück in die beeindruckende Welt der Antarktis. Mumble, der Meister des Stepptanzes, hat ein Problem: Sein winziger Sohn Erik leidet unter Choreophobie. Weil er nicht tanzen will, reißt er aus und begegnet Sven dem Großen - einem Pinguin, der fliegen kann! Mit diesem neuen charismatischen Vorbild kann Mumble natürlich nicht konkurrieren. Doch es kommt noch schlimmer, als die Welt durch ungeahnte Kräfte aus den Angeln gehoben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Rick Kavanian (Ramón) Ben Becker (Lovelace) Katrin Zimmermann (Gloria) Mojca Erdmann (Gloria, Gesang) Originaltitel: Happy Feet Two Regie: George Miller Drehbuch: George Trumbull Miller, Gary Eck, Warren Coleman, Paul Livingston Kamera: David Peers, David Dulac Musik: John Powell