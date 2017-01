Das Erste 02:50 bis 04:25 Thriller The American USA 2010 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Profikiller und Waffenschmied Jack (George Clooney) ist ein Meister seines Fach und stets in Alarmbereitschaft. Deshalb erkennt er auch früh genug die Gefahr, als ihm während eines Winterspaziergangs in Schweden ein Killerkommando auflauert. Er tötet die Angreifer und flüchtet nach Rom. Wer genau ihm nach dem Leben trachtet, weiß er nicht, aber sein Kontaktmann Pavel (Johan Leysen) rät ihm, vorerst unterzutauchen. In einem Bergdorf in den Abruzzen soll der Amerikaner auf weitere Anweisungen warten. Etwas Abwechslung findet er im kleinen Bordell des verschlafenen Nests, bei der Prostituierten Clara (Violante Placido). Aus dem gekauften Sex entwickelt sich ganz allmählich mehr: Jack und Clara verabreden sich privat und verlieben sich ineinander. Eine besondere Beziehung entwickelt Jack auch zu dem alten Dorfpfarrer Benedetto (Paolo Bonacelli). Durch die Gespräche mit ihm beginnt der abgebrühte Killer, seinen bisherigen Lebensweg infrage zu stellen. Dann meldet sich Pavel wieder: Er bringt Jack mit der Profikillerin Mathilde (Thekla Reuten) zusammen, die ein besonderes Scharfschützengewehr von ihm gebaut haben will. Jack nimmt den Auftrag an, bleibt aber alarmiert. Als kurz darauf ein mutmaßlicher Komplize der Killer aus Schweden im Dorf auftaucht, wird klar, dass man ihn verraten hat. Er beginnt, jedem zu misstrauen - sogar Clara. Aber trotz aller Gefahren bleibt Jack im Dorf und stellt das Präzisionsgewehr für Mathilde fertig. Wohl wissend, dass die Kugel darin möglicherweise für ihn selbst bestimmt ist.? Anton Corbijn inszenierte seinen Thriller mit zahlreichen Anspielungen auf klassische Italowestern - mit George Clooneys Killer als moderner Variante des wortkargen Revolverhelden. Die Atmosphäre einer ständigen Bedrohung entlädt sich immer wieder in packend inszenierten Actionszenen. Regisseur Corbijn wurde als Fotograf unter anderem durch seine Aufnahmen von Filmstars wie Clint Eastwood und Musikern wie Tom Waits, Bryan Adams und Herbert Grönemeyer berühmt. Grönemeyer, ein langjähriger Freund des Fotografen und Regisseurs, komponierte auch die außergewöhnliche Musik zu "The American". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Clooney (Jack / Edward) Violante Placido (Clara) Thekla Reuten (Mathilde) Paolo Bonacelli (Vater Benedetto) Johan Leysen (Pavel) Irina Björklund (Ingrid) Filippo Timi (Fabio) Originaltitel: The American Regie: Anton Corbijn Drehbuch: Rowan Joffe Kamera: Martin Ruhe Musik: Herbert Grönemeyer Altersempfehlung: ab 12