Das Erste 01:20 bis 02:48 Actionfilm Boiling Point - Die Bombe tickt USA, F 1993 Stereo Dolby Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der glücklose, mehrfach vorbestrafte Geldfälscher Red Diamond (Dennis Hopper) versucht, nach einer erneuten Haftentlassung Fuß zu fassen. Um seine drückenden Schulden bei dem Mafiaboss Tony Dio (Tony Lo Bianco) zu begleichen, muss Diamond sich dringend Geld beschaffen. Mit seiner großspurigen Art gelingt es ihm, den ebenso unerfahrenen wie skrupellosen jungen Ganoven Ronnie (Viggo Mortensen) zu einem Drogengeschäft zu überreden, bei dem er selbst im Hintergrund bleiben kann. Der Deal läuft nicht wie geplant: Ronnie erschießt kaltblütig einen verdeckten Ermittler und bringt damit den Polizisten Jimmy Mercer (Wesley Snipes) auf seine Spur. Mit der Beute begleicht Diamond einen Teil seiner Schulden und hält den gutgläubigen Ronnie hin, indem er ihm erzählt, das Geld müsse zunächst auf Eis gelegt werden, um später damit in ein wirklich großes Geschäft einsteigen zu können. Als Dio seinem Schuldner bald darauf wieder im Nacken sitzt, um die restliche Summe einzutreiben, beschließt Diamond, den Mafioso zu beseitigen. Einmal mehr belügt Diamond seinen gutgläubigen Kumpan, indem er ihm weismacht, ein Mafiakiller im Auftrag von Tony Dio sei hinter ihm her. Kein Problem für Ronnie. Der skrupellose Mörder stattet Dio einen Besuch ab. Doch inzwischen ist der Polizist Mercer dem Killer auf den Fersen. In James B. Harris' spannendem Polizeifilm "Boiling Point - Die Bombe tickt" überzeugt Dennis Hopper in der Rolle eines gebrochenen Gangsters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Jimmy Mercer) Dennis Hopper (Red Diamond) Viggo Mortensen (Ronnie) Lolita Davidovich (Vikki Dunbar) Seymour Cassel (Virgil Leach) Jonathan Banks (Max) Dan Hedaya (Brady) Originaltitel: Boiling Point Regie: James B. Harris Drehbuch: James B. Harris Kamera: King Baggot Musik: Cory Lerios, John D'Andrea Altersempfehlung: ab 16