Das Erste 20:15 bis 21:45 Drama Das Alter der Erde D 2015 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als ihre Tochter flügge wird, kriselt es zwischen dem Bergführer Nils und seiner Frau Birthe (Ann-Kathrin Kramer). Als Birthe für ihren Mann eine Bergtour übernehmen muss, lernt sie den Geologen Henrik (Klaus J. Behrendt) kennen. Und verliebt sich in ihn. Die beiden erleben eine gemeinsame Nacht im Zelt, die es schwer macht, zur Tagesordnung zurückzukehren … Für Romantik-Fans ein Muss: grandiose Bergkulisse, große Gefühle und beliebte TV-Stars in einer hochemotionalen Dreiecksgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ann-Kathrin Kramer (Birthe Haugen) Klaus J. Behrendt (Henrik Jacobsen) Felix Vörtler (Nils Haugen) Sinje Irslinger (Tilde Haugen) Tilo Prückner (Tobias Nystadt) Susann Uplegger (Karen Jacobsen) Adelheid Kleineidam (Helga Sogaard) Originaltitel: Das Alter der Erde Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Silke Zertz Kamera: Markus Selikovsky Musik: Mick Baumeister Altersempfehlung: ab 6