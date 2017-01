Das Erste 14:30 bis 16:00 Heimatfilm Die Landärztin - Ein neues Leben D 2008 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dr. Johanna Lohmann (Christine Neubauer) wird auf den Hof des Bauern Schindler (Johannes Thannheiser) gerufen - der altersschwache Mann liegt im Sterben, doch vor seinem Tod nimmt Schindler der Landärztin ein Versprechen ab: Johanna soll sich um seinen kleinen Enkel Bastian (Simon Jung) kümmern, das Kind seiner verstorbenen Tochter. Um zu verhindern, dass der Junge in ein Heim kommt, nimmt Johanna Bastian bei sich auf. Die familiäre Umgebung und die Gesellschaft von Johannas Sohn Max (Daniel Perez) scheinen dem verschlossenen Jungen gut zu tun. Johannas Verlobter Laurenz (Timothy Peach) sieht darin jedoch keine dauerhafte Lösung. Schließlich wollen er und Johanna demnächst heiraten, außerdem möchte er eigene Kinder mit ihr haben. Derweil steht auch Johannas Tante Marie (Johanna von Koczian) vor einem Neuanfang: Ihr langjähriger Verehrer, der elegante Hofrat Fritz Senholzer (Siegfried Rauch), hat überraschend um ihre Hand angehalten. Ganz andere Pläne schmiedet wieder einmal der Luftikus Gerhard Straußberger (Gregor Bloéb). Er will in dem kleinen Ort ein mondänes Gesundheitszentrum eröffnen, um seiner Frau Verena (Judith Richter), seinem Schwiegervater Leo (August Schmölzer) und dessen Frau Grete (Saskia Vester) endlich ein sorgenfreies Leben ermöglichen zu können. Vergeblich versucht er, Johanna für seine Idee zu begeistern. Die hat ganz andere Sorgen: Nach dem Schindler-Leichenschmaus im Gasthof werden zahlreiche Dorfbewohner mit schweren Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert. Während Johanna versucht, dem mysteriösen Fall auf den Grund zu gehen, eskalieren die Spannungen zwischen ihr und Laurenz, als sie den Hochzeitstermin nach einem Autounfall von Laurenz eigenmächtig verschiebt. Der kleine Bastian wird Zeuge des heftigen Streits, bei dem es einmal mehr auch um seine Zukunft geht. Aus Angst, in ein Heim abgeschoben zu werden, läuft der Junge davon - und gerät zusammen mit Max, der ihm gefolgt ist, in höchste Gefahr. In einer gelungenen Mischung aus modernem Heimatfilm und dramatischer Familiengeschichte erzählt "Die Landärztin - Ein neues Leben" von den persönlichen Neuanfängen der Hauptfiguren, großen Plänen und unausgesprochenen Wünschen. Auch im fünften Film der erfolgreichen Filmreihe überzeugen Christine Neubauer und Timothy Peach in den Hauptrollen; an ihrer Seite: Johanna von Koczian, Siegfried Rauch, Saskia Vester, August Schmölzer und Gregor Bloéb. Zwei weitere Filme der Reihe zeigt Das Erste am 22. Januar: "Diagnose Tollwut" und "Schleichendes Gift". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Johanna Lohmann) Timothy Peach (Laurenz Hofer) Johanna von Koczian (Marie Gruber) Siegfried Rauch (Fritz Senholzer) Saskia Vester (Grete Bergmeier) August Schmölzer (Leo Bergmeier) Judith Richter (Verena Bergmeier) Originaltitel: Die Landärztin Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Mathias Klaschka Kamera: Frank Brühne Musik: Iwan Pasuchin Altersempfehlung: ab 6