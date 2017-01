Das Erste 13:00 bis 14:30 Heimatfilm Die Landärztin - Der Vaterschaftstest D 2007 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit ihrer Verlobung am Ende des dritten Teils haben die Landärztin Dr. Johanna Lohmann (Christine Neubauer) und der Tierarzt Laurenz Hofer (Timothy Peach) ihre Liebesbeziehung endlich offiziell gemacht - sehr zur Freude von Johannas Tante Marie (Johanna von Koczian), die seither nur noch drauf wartet, dass die beiden Turteltauben endlich einen Heiratstermin bekannt geben. Aber erst als Johanna spürt, dass auch ihr kleiner Sohn Max (Daniel Perez) bereit ist, einen neuen Mann im Leben seiner Mutter zu akzeptieren, kann sie mit gutem Gefühl an Hochzeitsvorbereitungen denken. Dann aber kommt es zu einem Zwischenfall, der ihre Beziehung zu Laurenz auf eine harte Probe stellt: Als die kleine Tochter (Julia Leichinger) von Laurenz' Sprechstundenhilfe Verena (Judith Richter) nach einem Sturz ins Krankenhaus kommt, wirft eine routinemäßige Blutprobe die Frage auf, ob Verenas Mann Gerhard (Gregor Bloéb) tatsächlich der leibliche Vater des Kindes ist. In seiner Wut und Enttäuschung deutet Gerhard an, dass die kleine Lena nur das Ergebnis einer alten Affäre zwischen Verena und Laurenz sein könne! Zunächst kann Johanna nicht glauben, was sie da hört - doch ein Gespräch mit Verena bestätigt den Verdacht. Für Johanna bricht eine Welt zusammen. Wie soll sie einen Mann heiraten, dem sie nicht vertrauen kann? Auch Verenas Vater, der Großbauer Leo (August Schmölzer), ist fassungslos - er kann nicht glauben, dass seine Tochter eine Affäre hatte. Und ebenso ist Tante Marie entsetzt darüber, dass Johannas Glück beendet sein könnte, bevor es überhaupt richtig begonnen hat. Hat sie selbst doch in Fritz Senholzer (Siegfried Rauch) einen charmanten und aufrichtigen Verehrer gefunden, wenngleich auch hier kleine Eifersüchteleien nicht ausbleiben. Für die zutiefst enttäuschte und verletzte Johanna gibt es nur einen Weg, um die Wahrheit ans Licht zu bringen: Gerhard muss sich einem Vaterschaftstest unterziehen. Auch Laurenz erklärt sich bereit, eine DNA-Probe abzugeben. So beginnt für Verena, Johanna, Gerhard und Laurenz eine Zeit des bangen Wartens - eine Zeit, in der die vier aber auch noch einmal Gelegenheit bekommen, über sich selbst und ihre Beziehungen nachzudenken. Als Johanna schließlich das Ergebnis der Tests zugeschickt bekommt, bestätigt sich ihre Vermutung.? In "Die Landärztin - Der Vaterschaftstest", der vierten Episode der beliebten Fernsehfilm-Reihe, erzählt Regisseur Peter Sämann eine turbulente Geschichte von Liebe und Leidenschaft, Vertrauen, Eifersucht und Vergebung. In den Hauptrollen Christine Neubauer und Timothy Peach; in weiteren Rollen Judith Richter, Gregor Bloéb, August Schmölzer und Johanna von Koczian. Unmittelbar im Anschluss zeigt Das Erste mit "Die Landärztin - Ein neues Leben" einen weiteren Film der beliebten Filmreihe.? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Dr. Johanna Lohmann) Timothy Peach (Laurenz Hofer) Johanna von Koczian (Marie Gruber) Siegfried Rauch (Fritz Senholzer) August Schmölzer (Leo Bergmeier) Judith Richter (Verena Bergmeier) Gregor Bloéb (Gerhard Straußberger) Originaltitel: Die Landärztin Regie: Peter Sämann Drehbuch: Mathias Klaschka Kamera: Gero Lasnig Musik: Klaus-Peter Sattler Altersempfehlung: ab 6