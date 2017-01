National Geographic 21:00 bis 21:55 Dokumentation Years of Living Dangerously Bedrohung im Tierreich USA 2017 2017-01-21 01:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Immer mehr Tierarten sind weltweit vom Aussterben bedroht und der fortschreitende Klimawandel verstärkt diesen Trend sogar noch. Schauspieler Aasif Mandvi will die Ursachen für dieses Phänomen aufdecken. Wie groß ist die Bedrohung tatsächlich? Und ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Dominoeffekt auch bei uns Menschen zuschlägt? Parallel dazu begibt sich Mandvis Kollegin Nikki Reed auf die Suche nach einer Lösung für das Problem des Klimawandels. Der Schlüssel dazu ist eigentlich ganz simpel: Die Erde hat eine Chance - wenn der Ausstoß von Kohlendioxid reduziert wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Years of Living Dangerously