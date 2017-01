National Geographic People 22:05 bis 22:30 Dokumentation Klettern am Limit Unterwegs nach Patagonien USA 2009 2017-01-21 02:40 Stereo 16:9 Merken Drei Freunde reisen nach Südamerika, um einer gemeinsamen Freundin die letzte Ehre zu erweisen: Sie wollen die Asche der Verstorbenen hoch oben in Patagonien verstreuen - auf einem der Berge, auf denen sie sich zu Lebzeiten am wohlsten fühlte. Der erste Zwischenstopp in Brasilien führt in malerische Gebirgsregionen und wird durch eine besonders waghalsige Aktion gekrönt: Die Freunde balancieren auf Seilen über gähnende Abgründe und müssen dabei psychisch und physisch an ihre Grenzen gehen. Anschließend geht es weiter in die Berge Patagoniens, wo die Kletterfreunde mit schlechtem Wetter zu kämpfen haben. Doch sie lassen sich nicht beirren, denn sie wollen ihr Versprechen erfüllen und die Asche ihrer Freundin auf einem der höchsten Gipfel verstreuen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: First Ascent