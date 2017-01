RTS Un 20:40 bis 22:05 Sonstiges Le placard F 2001 Stereo Untertitel Merken Le timide et discret François Pignon est comptable dans une grosse entreprise. Il est sur le point d'être licencié quand le bruit court qu'il est homosexuel. Il n'en est rien, mais la rumeur est la plus forte. La direction décide néanmoins de garder le pauvre Pignon pour des raisons politiquement correctes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Auteuil (François Pignon) Gérard Depardieu (Santini) Thierry Lhermitte (Guillaume) Michèle Laroque (Melle Bertrand) Michel Aumont (Belone) Jean Rochefort (Kopel) Alexandra Vandernoot (Christine) Originaltitel: The Closet Regie: Francis Veber Drehbuch: Francis Veber Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 6