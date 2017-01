Motorvision.TV 22:30 bis 02:35 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Toyota Owners 400, Richmond International Raceway USA 2016 Stereo 16:9 Merken Wiederholung des Live Rennens: Die NASCAR Sprint Cup Series ist zu Gast in Virginia für das 300-Meilen Rennen auf dem herrlichen Shorttrack von Richmond. Das Toyota Owners 400 tauscht in dieser Saison seine Austragunsgzeit wieder vom Samstag-Nacht Flutlicht Event zum Tagrennen. Das Dreiviertel-Meilen Oval ist eine der Spezialstrecken des amtierenden NASCAR Champs Kyle Bush, der 2009 hier sogar an seinem Geburtstag zuerst die Zielflagge und dann den Geburtstagskuchen zu sehen bekam. Bruder Kurt dominierte das Nachtrennen von 2015 mit sensationellen 291 Führungsrunden. Wiederholung des LIVE-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series