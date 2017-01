Sky Action 21:15 bis 23:10 Actionfilm Last Knights - Die Ritter des 7. Ordens USA, COR, CZ 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein korrupter Kaiser unterdrückt seine Bürger und regiert sein Reich mit eiserner Hand. Als der adlige Bartok (Morgan Freeman) sich weigert, Gezza Mott (Aksel Hennies), einem Minister des Kaisers, Bestechungsgeld zu bezahlen, wird er zum Tode verurteilt. Sein loyaler Kommandant Raiden (Clive Owen) schart eine Gruppe ausgestoßener Krieger um sich, um den Mord an seinem Lehnsherren zu rächen. Gemeinsam wollen sie die schier uneinnehmbare Festung Gezza Motts überfallen. - Clive Owen ("King Arthur") fightet in dem wuchtigen Mittelalter-Actionspektakel für Ehre und Gerechtigkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Raiden) Morgan Freeman (Bartok) Cliff Curtis (Lt. Cortez) Aksel Hennie (Geza Mott) Payman Maadi (Emperor) Ayelet Zurer (Naomi) Sung Ki Ahn (Auguste) Originaltitel: Last Knights Regie: Kaz I Kiriya Drehbuch: Michael Konyves, Dove Sussman Kamera: Antonio Riestra Musik: Satnam Ramgotra, Martin Tillman Altersempfehlung: ab 16