Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 102 Der Untergang von Rosenheim D 2007 Stereo 16:9 Merken Ein Jäger findet im Wald die Leiche von Eddie Lachner, der in einer Falle hängt. Von dessen Schwester erfahren die Rosenheim-Cops, dass Eddie Mitglied einer Gruppe war, die sich um den Untergang der Welt sorgte. Durch Überlebenstraining bereiteten sie sich auf den Tag X vor. Ist Eddie vielleicht aus Versehen in die Tierfalle getappt? Wer hätte ein Motiv für einen Mord? Um das zu erfahren, schleichen sich Lind und Mohr undercover in die Gruppe ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Afam Bilson Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12