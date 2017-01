Heimatkanal 20:15 bis 21:45 Tanz Der Komödienstadel - Der Schusternazi D 1963 Stereo Merken Ignaz Stanglmayer, genannt 'Schusternazi', bringt sich und die Seinen so recht und schlecht mit seiner Flickschusterei durchs Leben. Eines Tages kommt er durch eine Erbschaft zu viel Geld und wird damit zum Spekulationsobjekt diverser zwielichtiger Naturen, denen es letztlich gelingt, an sein Geld zu kommen. Dadurch wird er zwar wieder ein armer Mann, aber reich an Erfahrung. - Ein brillanter Komödienstadel-Klassiker mit dem berühmten Ludwig-Thoma-Stück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franz Fröhlich (Ignaz Stangelmayer "Schuster") Christa Berndl (Anna, seine Tochter) Ludwig Schmid-Wildy (Brandl, Schreinermeister) Maxl Graf (Xaver, sein Sohn) Rolf Wanka (Prinz Walefski) Ursula Herion (Gräfin Wanieka) Carin Rose (Baronin Laviére) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Olf Fischer Drehbuch: Ludwig Thoma Musik: Raimund Rosenberger