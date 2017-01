NDR 23:25 bis 00:25 Sport Sportclub live - Tanzen: International Open Wolfsburg D 2017 2017-01-22 11:30 Stereo HDTV Merken Am 21. und 22. Januar 2017 messen sich in einem Turnier der zweithöchsten Kategorie weltweit die besten deutschen und internationalen Tanzpaare in den fünf Standardtänzen. Mit Alexandru Ionel und Isabel Tinnis sowie Daniel Radu und Anne Weber gehen auch zwei Paare des Braunschweiger Tanz Sport Clubs an den Start zum Einzug ins Finale. Mit der Veranstaltung der International Open in den Standards soll in Wolfsburg ein Tanzturnier mit internationaler Beteiligung etabliert werden, das an die großen norddeutschen Turniertraditionen der Formationen anknüpft. Außerdem tritt die Lateinformation des Vereins Blau-Weiß-Buchholz auf: Die Gruppe aus der Nordheide wirbelt mit neuen, frischen Choreografien seit einiger Zeit die Bundesliga Latein auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandra Maahn