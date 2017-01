NDR 20:15 bis 23:25 Show Wer weiß denn sowas XXL Das unvorstellbare Wissensquiz mit Kai Pflaume D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Sechs Prominente stellen sich neben Superhirn Bernhard Hoëcker und Quizmaster Elton den amüsanten und skurrilen Fragen von Moderator Kai Pflaume. "Wer weiß denn sowas?", das fragen sich in dieser XXL-Ausgabe Gloria Fürstin von Thurn und Taxis, Tim Mälzer, Florian Silbereisen, Henning Baum, Nora Tschirner und "heute"-Präsentator Christian Sievers. Hinter den zwölf Kategorien der interaktiven Spielwand verbergen sich Fragen aus Wissenschaft und Alltagsleben wie zum Beispiel: Wobei hilft die Melonen-Regel? Warum sind Aufzüge im Inneren verspiegelt? Warum haben Frauen oft kalte Füße, Männer aber nicht? Zu jeder Frage gibt es einen Auflösungsfilm oder ein erklärendes Experiment im Studio. In drei ebenso spannenden wie unterhaltsamen Runden spielen die Rateteams um Bargeld für ihren Studioblock. Denn zu Beginn der Show müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio entscheiden, ob sie sich auf die Seite von Bernhard Hoëcker oder von Elton setzen. Am Ende jeder Runde wird der erspielte Gewinn unter den Studiozuschauern aufgeteilt, die richtig getippt haben. Im anschließenden Finale spielen die Gewinner der ersten drei Runden um 50.000 Euro für einen guten Zweck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kai Pflaume Originaltitel: Wer weiß denn sowas XXL