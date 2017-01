Sky Emotion 20:15 bis 22:05 Filme Die Eiserne Lady GB, F 2011 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die betagte frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher (Meryl Streep) erinnert sich: 1979 steigt sie als Konservative zur Regierungschefin auf, krempelt Großbritannien neoliberal um. Mit Ronald Reagan rüstet sie gegen die Sowjets auf, die sie bald "Die eiserne Lady" nennen. 1982 zieht sie gegen Argentinien in den Krieg. Und stets an ihrer Seite: ihr Gatte Denis (Jim Broadbent). - Eiskalter Machtmensch, konservative Visionärin, liebende Gattin: das fulminant erzählte Leben der Maggie Thatcher. Oscar für Meryl Streep! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meryl Streep (Margaret Thatcher) Jim Broadbent (Denis Thatcher) Olivia Colman (Carol Thatcher) Roger Allam (Gordon Reece) Susan Brown (June) Nick Dunning (Jim Prior) Nicholas Farrell (Airey Neave) Originaltitel: The Iron Lady Regie: Phyllida Lloyd Drehbuch: Abi Morgan Kamera: Elliot Davis Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 6