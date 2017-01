Sky Sport HD (1) 22:00 bis 01:00 Golf Live Golf: US PGA Tour CareerBuilder Challenge, 3. Tag in La Quinta, Kalifornien (USA) USA Stereo Live 16:9 HDTV Merken Als die CareerBuilder Challenge noch Bob Hope Classic hieß, war es ein Turnier der Superlative mit 128 Profis und knapp 400 Amateuren. Mittlerweile ist die Veranstaltung nicht mehr ganz so überdimensioniert, mit 156 Pros und ebenso vielen Amateuren auf drei verschiedenen Golfplätzen aber immer noch außergewöhnlich. Das Turnier bildet den Auftakt zum beliebten West Coast Swing durch Kalifornien und Arizona, weshalb es viele Stars wie Phil Mickelson, Patrick Reed, Zach Johnson und Titelverteidiger Jason Dufner nach La Quinta zieht. Sky überträgt die CareerBuilder Challenge mit Alex Cejka exklusiv live und in HD. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie