Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Puntigamer Sturm Graz - Cashpoint SCR Altach, 6. Runde Spitzenspiel in der tipico Bundesliga! Tabellenführer Graz fordert den Zweiten Altach. Mit jeweils zwölf Zählern sind die Klubs auf Augenhöhe. Bei Aufsteiger St. Pölten feierten die Steirer ihren vierten Saisonsieg. "Wir waren sehr kompakt", betonte Sturm-Coach Franco Foda, "wir arbeiteten in den richtigen Situationen aktiv gegen den Ball, so haben wir auch die Tore erzielt." Für die Vorarlberger hingegen gab es nach vier Siegen in Serie bei der Wiener Austria die erste Saisonpleite. "Wir haben heute ein Spiel verloren, haben das Spiel gemacht und waren feldüberlegen", meinte SCR-Kapitän Philipp Netzer nach dem 1:3. "Wir haben aber unsere Chancen nicht genutzt, di.