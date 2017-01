BR Fernsehen 22:10 bis 23:30 Komödie Ludwig auf Freiersfüßen D 1969 2017-01-21 01:05 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kommerzienrat Klausing ist mit Frau und Tochter Lilly aus Berlin ins bayerische Gamsting gereist. Während Frau Klausing die Schlösser des Märchenkönigs Ludwig II. aufsucht und Vater Klausing die Bierquellen erforscht, zieht es Lilly in die Berge. Der mittlerweile erwachsene Lausbub Ludwig erklärt sich bereit, der jungen Preußin als Bergführer zu dienen. Rasch finden beide Gefallen aneinander. Das beeinträchtigt Ludwigs Vorbereitungen auf das Abitur. Urlaubszeit in Gamsting: Mutter Klausing, mit Ehemann und Tochter Lilly aus Berlin ins schöne Bayern gereist, zieht es in die Schlösser des verblichenen Königs Ludwig II. Ihren Göttergatten dagegen locken mehr die örtlichen Bierquellen. Als Lilly in die Berge will, sucht man einen einheimischen Begleiter, der sich dort auskennt. Der junge Ludwig Thoma erklärt sich angesichts der hübschen Berlinerin sofort bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Seine Mutter sähe es zwar lieber, wenn er sich in seiner freien Zeit auf das bevorstehende Abitur vorbereiten würde, aber Ludwig hat seinen eigenen Kopf. Lilly wiederum ist von ihm ebenso angetan wie er von ihr und lässt sich gern von seinen früheren Streichen erzählen. Auch der Abituraufsatz gibt Ludwig bald darauf Gelegenheit, sich an markante Ereignisse seiner abenteuerreichen Schulzeit zu erinnern. Und seine Aufzeichnungen haben es in sich. Zum 150. Geburtstag von Ludwig Thoma am 21.01.2017 zeigt das BR Fernsehen mit "Ludwig auf Freiersfüßen" den letzten Teil der erfolgreichen Kinoserie der "Lausbubengeschichten", die zwischen 1964 und 1969 für volle Kinokassen sorgten. Die Münchner Filmlegende Franz Seitz (1920-2006) produzierte alle Filme der nach den Erzählungen von Ludwig Thoma entstandenen fünfteiligen Erfolgsserie. Für die letzte Folge übernahm Seitz schließlich auch die Regie. Eingebunden in eine Rahmenhandlung bietet sein Film viele Rückblenden auf die amüsante Vergangenheit des herangewachsenen Lausbuben, gespielt vom inzwischen 17-jährigen Hansi Kraus, und damit auch ein Wiedersehen mit "Onkel Filser" alias Michl Lang und "Tante Frieda" alias Elisabeth Flickenschildt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hansi Kraus (Ludwig Thoma) Kristina Nel (Lilly Klausing) Käthe Braun (Mutter Thoma) Bruno Hübner (Professor Nasenpfeifer) Ernst Fritz Fürbringer (Rektor) Monika Greving (Frau Klausing) Petra Falge (Zopfmädchen) Originaltitel: Ludwig auf Freiersfüßen Regie: Franz Seitz Drehbuch: Georg Laforet Kamera: Peter Reimer Musik: Rolf Wilhelm Altersempfehlung: ab 6