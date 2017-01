History 20:15 bis 21:10 Dokumentation Captain Brown - Die Geschichte einer Fliegerlegende GB 2014 Stereo 16:9 Merken Einer der größten Testpiloten der Geschichte, Kapitän Eric "Winkle" Brown, erzählt von seinen Abenteuern. Er berichtet von seinem Flug mit Ernst Udet, einem deutschen Kampfpiloten aus dem Ersten Weltkrieg bis zu seiner Zeit als Befehlshaber eines Flugzeug-Geschwaders auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Brown steuerte die gefährlichsten und fast unkontrollierbarsten Flugzeuge, entkam unzählige Male dem Tod und stellte Rekorde auf, die höchstwahrscheinlich nie geschlagen werden. Browns Berichte werden illustriert durch umfangreiches Filmmaterial, das ihn in Aktion zeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Memories of a WWII Hero: Captain Brown's Story Altersempfehlung: ab 12