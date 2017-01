Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Blutiger Pfad USA 2010 Merken Campbell Holland, erster Maschinist an Bord der "Bob Barker", hat ganze Arbeit geleistet: Das Schiff der Umweltschützer ist jetzt wesentlich schneller unterwegs als je zuvor. Damit steigen die Chancen der "Sea Shepherd"-Aktivisten, das rund zwei Seemeilen entfernte Fabrikschiff der Walfänger zügig einzuholen. Die Besatzung an Deck bereitet sich auf einen Angriff mit Buttersäure vor. Parallel dazu arbeitet Pete Bethune, ehemals Kapitän auf der "Ady Gil", weiter an seinem Plan, die "Nisshin Maru" zu entern. Der Tierschützer will versuchen, per Fallschirm an Bord des japanischen Schiffes zu gelangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore