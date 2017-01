MDR 20:15 bis 23:30 Show Schlagerchampions - Das große Fest der Besten Florian Silbereisen präsentiert die Stars des Jahres D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Florian Silbereisen rollt den roten Teppich aus - für die Stars des Jahres 2016, die durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben! Der Showmaster präsentiert in Berlin die "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten". Eine Gemeinschaftsproduktion der ARD und des ORF in Zusammenarbeit mit Jürgens TV. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Silbereisen Gäste: Gäste: Andrea Berg, Roland Kaiser, Nana Mouskouri, Vanessa Mai, Maite Kelly, Álvaro Soler, Klubbb3 Originaltitel: Schlagerchampions - Das große Fest der Besten