Der nach Amerika exilierte Tempelgardist Chong Wang räumt als Sheriff Carson City auf und sein alter Kumpel Roy verarbeitet die gemeinsamen Abenteuer in New York zu klingender Literatenmünze. Derweil bringen im fernen Peking Mörder Chongs Vater um und fliehen, dicht gefolgt von Chongs Schwester Lin, nach London. Zusammen machen sich beide nach England auf, wohin Lin die Spur Rathbones verfolgt hat. Doch im viktorianischen London merken beide schnell, dass dessen Macht weiter reicht, als gedacht. Nach einem Umweg über New York, wo es den Kumpel einzusammeln gilt, eilt Chong in die alte Welt, um den Vati zu rächen, die Schwester zu retten und so nebenbei eine Verschwörung gegen Queen Victoria aufzudecken. "Völkerverständigung mit Unterhaltungswert praktizieren wieder einmal Hongkongs lebende Actionlegende Jackie Chan und der im Gegensatz zu seinen Leinwand-alter-Egos auch für brillante Bücher bekannte Owen Wilson ('The Royal Tenenbaums') in diesem fulminanten Feiertagsfilm nach Maß." (Quelle: kino.de) Schauspieler: Jackie Chan (Chon Wang) Owen Wilson (Roy O'Bannon) Donnie Yen (Wu Chow) Aidan Gillen (Lord Nelson Rathbone) Fann Wong (Chon Lin) Gemma Jones (Queen Victoria) Aaron Johnson (Charlie Chaplin) Originaltitel: Shanghai Knights Regie: David Dobkin Drehbuch: Alfred Gough, Miles Millar Kamera: Adrian Biddle Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12