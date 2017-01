13th Street 22:35 bis 22:50 Filme Dead Girls Don't Love D 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein Mädchen berichtet weinend davon, wie ihre Freunde nacheinander erschossen wurden und wie sie sich selbst gerade noch verstecken konnte. Am Abend zuvor waren die vier Jugendlichen Alex (Julius Nitschkoff), Lucy (Paula Kroh), Marty (Moritz Leu) und Nele (Michelle Barthel) nachts in ein Schwimmbad eingebrochen, um sich dort zu betrinken. Während sich der undurchsichtige Marty mit der Taschenlampe in den Gängen unter dem Becken umhertreibt, ist die Beziehung zwischen dem Pärchen Alex und Nele angespannt. Alex tippt auf seinem Smartphone herum und das Unheil nimmt seinen Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paula Kroh (Lucy) Michelle Barthel (Nele/Elen) Moritz Leu (Marty) Julius Nitschkoff (Alex) Originaltitel: Dead Girls Don't Love Regie: Philipp Westerfeld Drehbuch: Andrej Sorin Altersempfehlung: ab 16