13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: L.A. Alte Mauern USA 2014 Stereo 16:9 Merken Granger (Miguel Ferrer) wird nach einem Verkehrsunfall in der Klinik untersucht. Die Ärzte stellen fest, dass jemand versucht hat, den stellvertretenden Direktor zu vergiften. Der Verdacht fällt sofort auf den Maulwurf, der schon länger sein Unwesen treibt. Hetty (Linda Hunt) ordnet an, dass das ganze Gebäude abgeriegelt wird, um alle zu untersuchen und den Täter identifizieren zu können. Als jemand zu Tode kommt und Eric (Barrett Foa) sich verdächtig macht, scheint der Gesuchte gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Linda Hunt (Henrietta 'Hetty' Lange) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Eric A. Pot Drehbuch: Michael Udesky, R. Scott Gemmill, Shane Brennan Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12