Hessen 23:10 bis 00:00 Krimiserie Die Kommissarin Der einsame Wolf D 1994 2017-01-21 Schon der zweite Mord an einem Nichtsesshaften innerhalb von zwei Wochen. Alfred Wild wurde auf einer Parkbank im Schlaf erschlagen. Wilds Biwak-Kollege Wolf Kessler will drei junge Männer bei der Tat beobachtet haben - Skinheads. Der Fall scheint klar, aber nicht für Kommissarin Lea Sommer. Sie verlangt von dem obdachlosen Wolf Kessler ein Alibi für die Tatzeit des ersten Mordes. Nur zögernd gibt Wolf preis, dass er die zurückliegenden Wochen auf dem "Pharmastrich" verbrachte. In einem dubiosen Institut hat er Medikamente getestet. Lea Sommer will das Pharmainstitut unter die Lupe nehmen. Ein Durchsuchungsantrag wird jedoch abgelehnt. Assistent Nick muss den verdeckten Ermittler und das Versuchskaninchen spielen. Als ihn dann aber eine brisante Information erreicht, muss er schnellstens aus der Menschenversuchanstalt flüchten. Schauspieler: Hannelore Elsner (Lea Sommer) Til Schweiger (Nick Siegel) Tilo Prückner (Wolf Kessler) Karlheinz Lemken (Henning Burre) Guido Sherr (Daniel Sommer) Manfred Andrae (Lohmann) Kirsten Block (Ingrid) Originaltitel: Die Kommissarin Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Klaus Sammer, Isolde Sammer Kamera: Ingo Hamer Musik: Andreas Köbner