Matt Damon und Heath Ledger auf Geisterjagd: Geschichten erzählen können sie, die Gebrüder Grimm. Daraus schlagen die beiden Hochstapler auch Kapital, denn sie geben sich als Dämonenjäger aus, die verfluchte Haushalte und Städte von dem Bösen befreien und dabei die guten Bürger an der Nase herumführen. Als sie eines Tages jedoch auf ein Dorf stoßen, das wirklich verflucht ist und eine böse Hexe ihnen das Handwerk legen will, müssen sie beweisen, was hinter ihren Märchen steckt. In Google-Kalender eintragen