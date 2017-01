ATV 20:15 bis 22:15 Fantasyfilm Red Riding Hood - Unter dem Wolfsmond USA, CDN 2011 2017-01-22 00:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Valerie (Amanda Seyfried) lebt zusammen mit Vater Cesaire (Billy Burke), Mutter Suzette (Virginia Madsen) und ihrer Schwester im kleinen abgelegenen Dorf Daggerhorn. Die schöne Valerie liebt Peter (Shiloh Fernandez), den Sohn des Schmiedes. Doch die Eltern haben anderes im Sinn und die Ehe mit dem reichen Henry (Max Iron) längst arrangiert. Valerie und Peter wollen sich aber partout nicht trennen lassen und planen deshalb die Flucht. Als dann aber der Werwolf zuschlägt, der seit Unzeiten durch die Wälder um das Dorf streift, ist es vorbei mit Teenager-Liebesschwüren. Während Jahrzehnten hielt sich die Bestie - halb Mensch, halb Wolf - an einen Pakt mit der Dorfgemeinschaft: Jedes Mal zum Vollmond opferten die Menschen dem grausigen Wiedergänger eines ihrer besten Nutztiere. Im Gegenzug verschonte der Werwolf die Menschen, und so koexistierten Biest und Bevölkerung auf prekäre Weise. Nun aber, im Zeichen des seltenen Blutmondes, hat der Werwolf Valeries ältere Schwester gerissen. Die Dorfbevölkerung sinnt auf Rache und engagiert den finsteren Werwolfjäger Pater Solomon (Gary Oldman), der alsbald mit seiner Entourage im idyllischen Daggerhorn einfällt. Als Solomon verkündet, dass der Werwolf bei Tage in Menschengestalt unter Seinesgleichen wandere, verdächtigt im Dorf bald jeder jeden. Der Friede ist dahin, und Valerie, die offensichtlich über geheime Verbindungen zur Bestie verfügt, gerät bald in die Fänge des grausamen Werwolfjägers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Seyfried (Valerie) Gary Oldman (Solomon) Billy Burke (Cesaire) Shiloh Fernandez (Peter) Max Irons (Henry) Virginia Madsen (Suzette) Lukas Haas (Vater Auguste) Originaltitel: Red Riding Hood Regie: Catherine Hardwicke Drehbuch: David Leslie Johnson Kamera: Mandy Walker Musik: Alex Heffes, Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 12