Tabellenspitze verpasst: Bei der deutlichen 60:72-Auswärtspleite gegen die Traiskirchen Lions, die nach sechs Heimniederlagen ihre Negativserie beendeten, mussten die zweitplatzierten Swans Gmunden einige Federn lassen. "Wir waren heute nicht mit der richtigen Energie da und sind von Anfang an hinterher gelaufen", gab Gmunden-Center Tilo Klette zu. Auf dem Platz machte sich das vor allem bei Würfen von der Dreipunktelinie bemerkbar. Nur zweimal in der gesamten Partie gelang den Swans ein Dreier. Den WBC wird es freuen: Der Tabellendritte aus Wels hofft im direkten Duell erneut auf schwächelnde Schwäne und will mit einem Sieg im Verfolger-Duell an Gmunden heranrücken. Kommentar: Erich Auer.