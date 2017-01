Schweiz 2 02:10 bis 02:35 Reportage KaR - Kult auf Rädern Porsche Transaxle, der Verkannte CH 2017 2017-01-23 23:25 Stereo HDTV Merken Es gibt eine eingeschworene Fangemeinde. Dazu gehört Autojournalistin und Tacho-Expertin Nina Vetterli. Sie liebt ihren Transaxle-Porsche, gerade weil er sich wie sie nicht an Konventionen hält. Für ihren Porsche hat sie sich in ihren jungen Jahren fast ruiniert. Überzeugter Transaxle-Fan ist auch Adrian Hagmann, seit er ein solches Modell in LeMans gesehen hat. Für ihn gibt es keine Alternative und er hat sogar seine Frau mit dem Transaxle-Virus infiziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: KAR - Kult auf Rädern