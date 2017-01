Kunstexperte und Museumskurator Harry Deane will sich nicht länger von seinem exzentrischen Boss, dem Medienzar Lionel Shahbandar, schikanieren lassen. Um sich an dem besessenen Kunstsammler zu rächen, schmiedet er gemeinsam mit seinem alten Freund, dem Meisterfälscher Major, einen grandiosen Plan: Sie geben vor in dem Wohnwagen von Harrys Freundin PJ Puznowski einen echten "verschollenen" Monet entdeckt zu haben und wollen diesen nun Lionel für mehrere Millionen Pfund verkaufen. Harry hofft, dass er durch diese Aktion den guten Ruf seines Bosses schädigen kann. Der anscheinend doch nicht so ganz ausgeklügelte Plan wird durchkreuzt, als Lionel plötzlich Gefühle für Harrys Freundin PJ entwickelt - und die auch noch Gefallen an dem glamourösen Luxus-Leben findet. In Google-Kalender eintragen