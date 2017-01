DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Musikfeuilleton Akustische Perspektiven gestalten. Der türkische Komponist Turgut Erçetin Merken Gebürtig in Istanbul, studierte Turgut Erçetin Komposition in Stanford bei Brian Ferneyhough. Seine aktuellen Werke setzen sich mit Aspekten von Klangerfahrung und komponierter Akustik auseinander. Ein großer Teil seiner Forschungen und Arbeiten steht daher in engem Zusammenhang mit Psychoakustik und computergestützten kompositorischen Prozessen. In Google-Kalender eintragen