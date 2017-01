ORF 1 20:15 bis 22:00 Komödie Urlaubsreif USA 2014 2017-01-22 01:25 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Turbulente Romantic Comedy vor traumhafter Kulisse Südafrikas. Drew Barrymore und Adam Sandler können sich nach einem desaströsen Blind Date nicht ausstehen. Umso größer die Herausforderung, als sie sich im Ferienressort in Afrika samt Nachwuchs eine Suite teilen müssen. Der Traumurlaub gerät zum pointenreichen Survival-Training in Sachen Patchwork-Familie. Beste Unterhaltung garantiert! Eigentlich haben Jim und Lauren ja einiges gemeinsam. Sie ist Alleinerzieherin von zwei Söhnen, er ist verwitwet und Vater von drei Töchtern. Ihr erstes Date verläuft aber derart katastrophal, dass sie sich nie wieder über den Weg laufen wollen. Da schlägt das Schicksal unbarmherzig zu: Beide kommen per Zufall zu einem Urlaub im selben Safari-Ressort in Afrika! Jim und Lauren müssen sich samt Anhang sogar die Suite teilen. Der Patchwork-Familie wider Willen steht ein turbulentes Abenteuer bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Jim) Drew Barrymore (Lauren) Kevin Nealon (Eddy) Terry Crews (Nickens) Wendi McLendon-Covey (Jen) Emma Fuhrmann (Espn) Bella Thorne (Hilary) Originaltitel: Blended Regie: Frank Coraci Drehbuch: Ivan Menchell, Claire Sera Kamera: Julio Macat Musik: Rupert Gregson-Williams