Schweiz 1 22:05 bis 23:00 Talkshow Aeschbacher Weiss CH 2017 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Jürg Schweizer Warum ist Schnee weiss? Wieso knirscht er, wenn man auf ihm geht? Wird er jemals wieder zu Weihnachten fallen? Antworten gibt es von Jürg Schweizer, dem Leiter des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos. Hier wird Schnee nicht nur erforscht, sondern auch gleich hergestellt: Schnee, der in seiner Struktur sehr viel naturidentischer ist als jener, der aus den Kanonen schiesst. Zuchtschnee hin, Kunstschnee her: Für Jürg Schweizer ist der Neuschnee ohnehin am schönsten - vor allem wenn er abseits der Pisten liegt. Maya Farner ist eine Pionierin des orientalischen Tanzes in der Schweiz. Mit 22 Jahren reist die streng christlich Erzogene in die Türkei, auf der Suche nach einer neuen Form von Spiritualität. In Istanbul lehrt ihr ein Sufi die Kunst des Derwischtanzes. Dieses Drehen, reduziert auf eine einzige Bewegung, ist ein Gebet und symbolisiert das in sich ruhende Göttliche. Lange Zeit war der Trancetanz nur den Männern vorbehalten. In Farners Studio tanzen Männer und Frauen, verschmelzen Körper und Geist - und wie ganz nebenbei findet etwas mythisch Schönes aus dem Orient in die westliche Welt. Omer Dzemali will schon als kleiner Bub Arzt werden. Er paukt für die Schule und glänzt mit Bestnoten. Doch für die Universität seiner Wahl in Mazedonien ist er als Albaner zu wenig gut. Er ist dann Medizinstudent im vierten Semester, als 1992 in Sarajevo der Krieg ausbricht. Mit dem letzten heillos überbuchten Flugzeug verlässt Dzemali das Land - stehend. Beharrlich verfolgt er seinen Traum und fängt in Deutschland sein Studium neu an, ohne Geld und ohne Sprachkenntnisse. Fleiss, Mut und Durchhaltewille zahlen sich aus: Heute ist der 46-Jährige Herzchirurg am Triemlispital und endlich angekommen: "Hier ist meine Heimat", sagt er lächelnd. Stefan Zürcher jagte einst Agent 007 die Skipiste hinunter. Als Stuntman doubelte der damals 23-Jährige einen Bond-Bösewicht und landete somit unverhofft im Filmgeschäft. Es zeigte sich: Der Wengener kann mehr als verrückt Ski fahren. Als Kameraassistent, Location oder Production Manager arbeitete er in den letzten fast fünfzig Jahren mit Grössen wie George Lucas, Steven Spielberg oder Robert Redford zusammen. Auch Bond blieb er treu, zuletzt als Snow Consultant im Film "Spectre". Eine wilde Verfolgungsjagd im Schnee? Ein Flug durch eine Waldschneise? Ein Sturz in eine Holzhütte? Zürcher macht es möglich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Jürg Schweizer (Schneeforscher), Maya Farner (Tänzerin), Omer Dzemali (Herzchirurg am Triemlispital in Zürich), Stefan Zürche (Stuntman) Originaltitel: Aeschbacher