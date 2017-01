Schweiz 1 21:40 bis 22:05 Reportage Reporter Menschen, Schicksal, Abenteuer Martinas langer Marsch - Seiltanz zwischen Propaganda und Karriere CH 2017 2017-01-22 04:05 Stereo HDTV Merken Ausländische Fernsehteams haben keinen Zutritt zur "Grossen Unterhose". So heisst Pekings neues Wahrzeichen im Volksmund. Das kubistische Hochhaus des Stararchitekten Rem Kolhaas ist das Hauptquartier von Chinas Staatsfernsehen CCTV. Dank Martinas Sonderstatus darf SRF-Chinakorrespondent Pascal Nufer als erster ausländischer Journalist im Herzen von Chinas Propagandaapparat filmen. Von hier aus verbreitet die kommunistische Regierung ihre Propaganda. Sie beliefert nicht nur nach ganz China, sondern über den englischsprachigen Kanal CCTV News auch in die ganze Welt. Martina Fuchs hilft dabei. Die 32-jährige Aargauerin studierte in Kairo Fernsehjournalismus. Eigentlich wollte sie Diplomatin werden, doch das war ihr zu langweilig. Mittlerweile spricht sie neun Sprachen und geniesst bei CCTV ihren Sonderstatus. Als einzige Ausländerin arbeitet sie auch als selbständige Reporterin für die Wirtschaftssendung "Global Business". Als Instrument der Propaganda sieht sie sich aber deswegen nicht. "Reporter" begleitet die Journalistin auf ihrem Seiltanz zwischen Karriere und kommunistischer Propaganda. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter