N24 Doku 02:20 bis 03:00 Dokumentation Geheimnisvoller Planet: Anfang und Ende USA 2014 Merken Unterschiedliche klimatische Bedingungen, faszinierende Naturphänomene, ausgezeichnete Lebensbedingungen für uns Menschen und eine vielfältige Flora und Fauna - das sind nur einige Charakteristika, die unsere Erde ausmachen. Doch wie ist sie zu diesem einzigartigen Ort im Universum geworden? Was hält die Zukunft für den blauen Planeten und für uns Menschen noch bereit? Eine spannende Reise durch Millionen von Jahren vergangener und zukünftiger Erdgeschichte liefert Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Earth